A Huawei deixou de ser o líder mundial na venda de telemóveis, no terceiro trimestre de 2020, tendo sido ultrapassada pela sul-corena Samsung.

O grupo chinês vendeu 51,7 milhões de telemóveis, uma queda de 23 por cento face ao mesmo período do ano passado e que reflete o impacto das sanções dos Estados Unidos da América, segundo a empresa de análise de mercado Canalys.

A Samsung, por outro lado, recuperou o título de maior fabricante do mundo, com a venda de 80,2 milhões de dispositivos.

Quem saiu beneficiado com as sanções norte-americanas à Huawei foi a Xiaomi, que vendeu 47,1 milhões de smartphones, um aumento de 45 por cento.