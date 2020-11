O Sporting está a crescer, e a crescer, e a crescer. Jogo após jogo, a formação leonina parece mais segura de si, mais adulta, mais competente.

Após a derrota com o Lask, a única da época, fez sempre dois ou mais golos, sendo que nos últimos quatro jogos marcou por 18 vezes: o que dá uma admirável média superior a quatro golos por jogo.

Por isso, e apesar daquela eliminação precoce na Liga Europa, o Sporting lidera o campeonato com quatro pontos de avanço e apurou-se com uma goleada na Taça de Portugal.

Os sinais são por isso animadores e são o produto de um trabalho bem feito. Ao contrário do que aconteceu em épocas anteriores, o Sporting abordou a preparação da temporada com uma ideia bem clara: sabia exatamente o que queria e o que precisava.

Atacou o mercado de transferências com segurança, dando prioridade aos jogadores do futebol português: cinco dos oito reforços jogavam ou conheciam o campeonato nacional.

Mais importante do que isso, o Sporting atacou o mercado com tempo. A equipa iniciou a pré-época a 17 de agosto e três dias depois já tinha o plantel praticamente fechado, com as contratações de Pedro Porro, Antunes, Feddal, Pedro Gonçalves, Nuno Santos e Adan.

Apenas João Mário e Tabata chegaram mais tarde.

É verdade que as saídas não foram tão ágeis, mas já se sabia que Acuña e Vietto seriam para ser transferidos, mais tarde ou mais cedo, pelo que apenas a venda de Wendel pode ter sido incómoda.

Independentemente destas contas, o que é certo é que o Sporting fez a pré-temporada com o plantel praticamente definido, podendo começar a trabalhar uma ideia que já vinha do ano anterior e que precisava de ser aperfeiçoada. Fê-lo com tempo, com tranquilidade e com inteligência.

A partir daí a equipa ficou mais qualificada e protegida. Somou uma vitória, e outra, e outra, aumentou a confiança, reforçou a autoestima e chegou a este ponto, em que surge segura e otimista.

Lidera muito tranquilamente e ameaça estar aí para o que der e vier.

Parece pouco, mas não é. Frederico Varandas terá aprendido com os erros e apoiou-se nos conhecimentos de um treinador competente para dar a curva no destino.

Todos juntos têm esse enorme mérito de estar a fazer as coisas bem feitas.