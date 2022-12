A cantora Claudisabel morreu na última madrugada num trágico acidente de viação, numa colisão entre dois veículos na A2, perto da saída para Alcácer do Sal.

A informação foi confirmada pela editora da cantora, a Nucafé Records, na sua página oficial no Facebook.

«É com profundo pesar, dor e tristeza que comunicamos o falecimento da cantora Cláudia Isabel, após acidente automóvel nesta madrugada. A sua voz, alegria e frontalidade que a caracterizam deixam mais pobres a música portuguesa e todos que tiveram a oportunidade de a conhecer e privar com ela», pode ler-se na publicação.

O acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira, por volta das 2h00, ao quilómetro 85 da A2, no sentido Norte-Sul. Do acidente resultou ainda um ferido.

As operações de socorro mobilizaram 12 veículos e 24 operacionais, dos Bombeiros de Alcácer do Sal, Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital do Litoral Alentejano, Brisa e GNR.