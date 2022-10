Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, revelou, em exclusivo à SELFIE, que ficou com sequelas do AVC que sofreu há dois anos.

À margem do lançamento da plataforma de produtos gourmet Gourmenu, no Convento do Beato, em Lisboa, a mãe do craque português começa por revelar que já cozinhou «mais do que agora».

«Depois de me dar o AVC, sinto-me muito cansada», conta, acrescentando, que, apesar de tudo, continua a fazer Bacalhau à Brás «que o Ronaldo gosta muito».

Elma Aveiro, irmã de Ronaldo, conta que a mãe «está melhorzinha», mas acrescenta que «já não é a mesma pessoa». «Isso é normal porque ela teve um AVC. Está um bocadinho mais lenta, mas está bem. Está bem-disposta», acrescentou a empresária.