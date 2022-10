As taxas Euribor continuam a subir em flecha neste mês de outubro e, apenas com dados da primeira quinzena do mês, já é certo que a média ficará bem acima do valor de setembro. Contratos de crédito à habitação revistos no próximo mês vão aumentar e muito.

O aumento das taxas de juro pode ser decretado já na próxima reunião do Banco Central Europeu (BCE), dentro de 10 dias, em Frankfurt. A única certeza é que Christine Lagarde e restantes membros do Conselho de Governadores vão decidir uma nova subida de taxas de juro. A dúvida é saber de quanto será a subida: 0,5 pontos? 0,75 pontos? Ou mais?

Olhando para as taxas Euribor percebe-se que os mercados já estão à espera de uma subida expressiva. A Euribor a seis meses, a mais usada no crédito à habitação em Portugal, registou um valor médio em setembro de 1,596 por cento, mas contabilizando apenas a primeira metade de outubro já vai em 1,901 por cento.

Na Euribor a 12 meses o movimento é o mesmo: de uma média de 2,233 por cento em setembro, já vai nos 2,561 por cento em outubro.

A verdade é que ninguém sabe até onde as taxas de juro do BCE vão subir.

Atualmente, a principal taxa está em 1,25 por cento, mas a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), nas suas últimas previsões, trabalhou com uma taxa de 4 por cento. E há poucos dias, o governador do Banco Central da Bélgica dizia que a sua aposta é de que iriam ultrapassar os 2 por cento, mas também dizia que não seria uma surpresa se o BCE tivesse de «de ir acima dos 3 por cento em algum momento».

A única certeza é que as taxas vão continuar a subir. A consequência é simples e em muitos casos dolorosa.

Os detentores de crédito à habitação cujo contrato vai ser revisto no próximo mês podem contar, desde já, com um novo aumento da prestação. E se para empréstimos de montante reduzido a subida pode ficar por pouco mais de 25 euros, nos contratos em que o montante em dívida é maior, a subida da prestação pode ultrapassar os 229 euros.

