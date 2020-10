Um jovem norte-americano de 25 anos foi infetado com covid-19 pela segunda vez, sendo que a reinfeção manifestou-se mais severa do que o primeiro contágio, segundo revelou um estudo publicado pela revista The Lancet e divulgado pela TVi24.

É o primeiro caso detetado nos Estados Unidos de uma pessoa que já tinha estado infetada como o novo coronavírus e que volta a contrair o mesmo vírus, colocando em causa a teoria da imunidade.

A jovem vítima, residente no Nevada, testou positivo, pela primeira vez, a 18 de abril, apesar de não ter revelado sintomas. Depois realizou dois estes negativos em maio, antes de voltar a testar positivo a 5 de junho, desta feita com sintomas relacionados com a covid-19, isto é garganta dorida, tosse, dor de cabeça, náuseas e diarreia.

O jovem acabou por apresentar um baixo teor de oxigénio no sangue e acabou por ser encaminhado para o hospital, para receber oxigénio através de um ventilador.

Uma vez que não está comprovada a garantia de imunidade, os cientistas entendem, por isso, que um doente recuperado da covid-19 deve manter as normas de higiene e distanciamento social.