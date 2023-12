FC Porto e Real Madrid anunciaram esta quarta-feira a realização de um jogo solidário entre antigas glórias dos dois históricos emblemas, a realizar a 23 de marçode 2024, no renovado Santiago Bernabéu, com o objetivo de angariar receitas na luta contra a esclerose lateral amiotrófica (ELA).

Uma iniciativa da Fundação do Real Madrid intitulada «o jogo mais solidário» que vai contar com duas equipas de antigas glórias, o Real Madrid Lendas de um lado, com jogadores como Casillas, Roberto Carlos ou Raul, e o FC Porto Vintage do outro, com Vítor Baía, Costinha, Bosingwa ou Ricardo Quaresma já confirmados.

Os bilhetes para este jogo, marcado para 23 de março do próximo ano, vão ser vendidos ao preço único de 7 euros.

Na apresentação deste jogo, no Santiago Bernabéu, esteve o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, bem como vice-presidente do FC Porto, Vítor Baía, além de outras figuras com fortes ligações aos dois emblemas, como foram os casos Emilio Butragueño, Iker Casillas, Álvaro Arbeloa, Roberto Carlos, Bruno Alves e Bosingwa.