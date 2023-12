Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, admitiu esta quarta-feira, em conferência de imprensa, a possibilidade de contratar um defesa-central no mercado de janeiro, depois das lesões graves de Éder Militão e David Alaba. A imprensa fala nos nomes do benfiquista António Silva e no sportinguista Gonçalo Inácio, mas o treinador italiano garante que ainda não houve conversas com clubes.

«Conversamos com o clube e vamos avaliar a situação nos próximos dias. Temos tempo porque o mercado de janeiro termina no dia 31 [de janeiro]. Vamos procurar a melhor solução possível, mas neste momento não temos pressa. Tentaremos terminar bem o ano com o jogo de amanhã (quinta-feira) e assim teremos tempo para tomar a melhor decisão possível», destacou.

A imprensa espanhola tem apontado os nomes dos dois internacionais portugueses para colmatar as baixas dos merengues, mas o treinador italiano recusou-se a mencionar nomes. «Este não é o momento para falar sobre nomes. Se houver alguma possibilidade que consideremos uma boa opção, estudaremos. Temos tempo para pensar sobre isso. Não estou a dizer se gostaria ou não. Vamos pensar sobre isso e juntos tomaremos a melhor decisão», acrescentou.

De recordar que esta época o Real Madrid tem tido bastante lesionados e atualmente estão no departamento médico nomes como Thibaut Courtois, Vinicius Junior, Tchouaméni, Camavinga, Éder Militão e David Alaba.