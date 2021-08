O sorteio da Liga Europa determinou que o Sp. Braga vai competir no Grupo F contra o Estrela Vermelha (Sérvia), Ludogorets (Bulgária) e Midtjylland (Dinamarca).

O Olympiacos, treinado por Pedro Martins, defronta o Eintracht Frankfurt de Gonçalo Paciência.

A fase de grupos da Liga Europa vai ser disputada entre 16 de setembro e 09 de dezembro. A final da competição está marcada para 18 de maio de 2022, no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilha.

Veja todos os grupos sorteados:

Grupo A

Lyon

Rangers

Sparta Praga

Brondby

Grupo B

Monaco

PSV

Real Sociedad

Sturm Graz

Grupo C

Nápoles

Leicester

Spartak Moscovo

Légia

Grupo D

Olympiakos

Eintracht Frankfurt

Fenerbahce

Antuérpia

Grupo E

Lazio

Lokomotiv Moscovo

Marselha

Galatasaray

Grupo F

Sp. Braga

Estrela Vermelha

Ludogorets

Midtjylland

Grupo G

Bayer Leverkusen

Celtic

Bétis

Ferencváros

Grupo H

Dínamo Zagreb

Genk

West Ham

Rapid Viena

