O Sp. Braga e o FC Porto defrontaram-se na quarta-feira para as meias-finais da Taça de Portugal e, como não podia deixar de ser, o tema é um dos assuntos do momento em Portugal na rede social Twitter. Em destaque, além do nome de alguns dos protagonistas do jogo, está a expressão: «Come to Benfica» [vem para o Benfica].

A explicação é simples e tem um nome: Al Musrati. Foram muitos os adeptos encarnados que, durante e após o encontro, recorreram ao Twitter para pedir ao jogador do Sp. Braga que se mude para a Luz.

O Benfica até desmentiu recentemente o interesse no jogador, mas foram muitos os adeptos a mostrarem-se interessados.

Há quem lhe chame «rei líbio», «mini Seedorf» e quem tente convencê-lo dizendo: «Temos o Seferovic que vai transformar os teus passes em golos.»