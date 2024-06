O Sp. Braga anunciou a contratação de Amine El Ouazzani, confirmando-se a notícia avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.

O avançado marroquino de 22 anos chega aos minhotos proveniente dos franceses do Guingamp.

O Sp. Braga informa ter pago 3,5 milhões de euros pelo passe do jogador, que assinou contrato até 2029 e fica ainda blindado com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.

O negócio, confirmou o nosso jornal, pode chegar aos 5,6 milhõe de euros, mediante o cumprimento de objetivos individuais e coletivos, e o emblema francês na Ligue 2 fica com direito a 20 por cento de uma eventual mais-valia numa transferência futura.

Na época passada, El Ouazzani assinou 11 golos e cinco assistências no segundo escalão de França, tendo sido um dos destaques do Guingamp, que terminou no nono lugar.