Amine El Ouazzani é reforço do Sp. Braga. A transferência do jogador do Guingamp está fechada, havendo acordo com o clube e o atleta.

Segundo apurou o Maisfutebol, o franco-marroquino assina por cinco anos de contrato com o Sporting de Braga. A transferência custa aos cofres do clube 3,5 milhões de euros.

Aos 22 anos, o atleta viveu a melhor época da carreira ao serviço do Guingamp, da segunda divisão francesa, com 11 golos marcados e 39 partidas.

Em 2022/23, trocou o modesto Bourg-Péronnas pelo Guingamp. No ano passado, disputou a CAN Sub-23 pela seleção marroquina, apesar de ter nascido em França.

Com a saída anunciada de Abel Ruiz, tal como o Maisfutebol deu conta, e o interesse em Simon Banza, o clube minhoto garante mais um nome para o centro do ataque.