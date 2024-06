O Sp. Braga anunciou a saída do lateral colombiano Cristian Borja, na manhã desta quinta-feira. O contrato do jogador de 31 anos termina a 30 de junho e o clube não vai exercer opção de prolongamento.

O Maisfutebol apurou que, na base desta decisão, está o elevado salário do jogador. Até agora, o Sporting pagava uma parte do ordenado. Se a cláusula de prolongamento fosse acionada, o clube minhoto iria suportar a totalidade do salário.

Em comunicado, os responsáveis do Sp. Braga dizem: «Após três épocas e meia de vínculo, o SC Braga decidiu não exercer a opção de prolongamento de contrato por mais uma época desportiva, cláusula essa prevista aquando da sua transferência do Sporting CP para o SC Braga, em 2020/21», endereçando depois uma mensagem ao atleta:

«O SC Braga deseja a Cristián Borja as maiores felicidades pessoais e profissionais para esta nova etapa da sua carreira», terminam.

O internacional colombiano esteve emprestado ao clube turco Alanyaspor, durante uma época, em 2021/22, tendo depois afirmado-se na ala esquerda da equipa arsenalista. Antes disso, jogou no México e Colômbia.