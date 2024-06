Robson Bambu, que na segunda metade da temporada passada esteve emprestado pelo Nice ao Arouca, é o mais recente reforço do Sporting de Braga, anunciou o clube minhoto.

O defesa-central brasileiro chega a título definitivo e fica com contrato até 2028.

Segundo apurou o Maisfutebol, o Sp. Braga pagou por esta transferência 1,2 milhões de euros (por 100 por cento do passe) e o jogador fica blindado por uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros.

Bambu, de 26 anos, foi formado no Santos e passou pelo Athletico Paranaense, antes de rumar ao Nice, a troco de oito milhões de euros. Nas últimas épocas, esteve cedido a Corinthians, Vasco da Gama e Arouca, onde fez 10 jogos sob o comando de Daniel Sousa. A partir de sexta-feira, estará à disposição do novo treinador do Sp. Braga, no arranque dos trabalhos de pré-época.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

Bambu, refira-se, é o segundo reforço do Sp. Braga para a próxima temporada, depois de Thiago Helguera.