O treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, justificou esta segunda-feira as saídas dos médios André Castro e André Horta, respetivamente em definitivo para o Moreirense e por empréstimo para o Olympiakos, afirmando que ambos viram «com bons olhos a possibilidade», face ao tempo de jogo ao serviço dos bracarenses.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sporting, das meias-finais da Taça da Liga, Artur Jorge deu particular atenção à situação de André Horta, garantindo que nada falhou. O médio continua a ser um ativo dos minhotos e o técnico vê a ida para a Grécia como uma oportunidade de o jogador «competir» e «estar mais ativo do que o que estava em Braga», numa altura em que as chegadas de Zalazar e Vítor Carvalho, diz, fecharam algum espaço.

«Em relação ao André [Horta], eu tinha dito aqui há uns tempos. Nesta altura, as duas situações são muito idênticas: o Castro e o André. São dois jogadores que muito estimo, porque são dois excelentes profissionais e, de uma forma natural, encontrámos uma solução, mais por termos uma posição que estava sobrecarregada de jogadores. Era impossível que houvesse tempos iguais ou semelhantes para todos eles. Foram colocados perante esta situação e, perante essa situação, viram com bons olhos a possibilidade. Mesmo sendo situações diferentes, porque o Castro sai definitivamente e o André por empréstimo. Mais a questão do André [Horta], poder valorizar com tempo de jogo e ser um ativo que nós temos, enquanto Sporting de Braga, a competir e a estar mais ativo do que o que estava aqui em Braga», afirmou.

«Não falhou nada, até porque o André teve oportunidades de jogar e, quando jogou, cumpriu. Teve outros jogos em que provavelmente não esteve tão bem como desejaríamos, mas de um ponto de vista geral, tivemos aumento de competitividade interna, o Zalazar e o Vítor Carvalho chegaram, fechando-se algum espaço para o André poder ter o tempo que desejaria e que era sua expectativa», concluiu.

O Sp. Braga-Sporting tem apito inicial marcado para as 19h45 de terça-feira, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. Nuno Almeida é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.