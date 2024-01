O Sp. Braga anunciou a saída de André Castro, que rescindiu contrato com a SAD minhota por mútuo acordo. O médio de 35 anos deixa assim a equipa após três épocas e meia, durante as quais nunca foi um titular absoluto.



Pouco tempo depois, o Moreirense confirmou a contratação do jogador.

Comunicado do Sp. Braga

«O SC Braga informa ter chegado a acordo com o jogador André Castro com vista à rescisão do seu contrato.

O médio português, de 35 anos, termina assim uma ligação contratual com o SC Braga após três temporadas e meia, nas quais somou 5 golos em 112 jogos.

Ao serviço do SC Braga, Castro conquistou a Taça de Portugal em 2020/21, assumindo, desde o momento em que chegou, um papel de extrema importância no balneário, integrando, inclusivamente, o grupo de capitães.

O SC Braga agradece o empenho, profissionalismo e dedicação de André Castro e deseja-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais para esta nova etapa da carreira.»