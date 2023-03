O presidente do Sporting de Braga afirmou hoje que os jogos até ao fim da época «são finais» e frisou a ambição de vencer o FC Porto, no domingo, na 25.ª jornada da Liga.

Os bracarenses ocupam a terceira posição, com 55 pontos, e recebem, no domingo, os portistas, segundos classificados, com 57, mas, para António Salvador, «todos os jogos são importantes neste clube».

«Como disse o treinador [Artur Jorge], daqui para a frente são finais. Este é mais um jogo, como outros que hão de vir e que temos feito», disse, à margem da apresentação do SCB Innovation Hub.

Em relação ao encontro do próximo domingo, referiu: «Como em todos, entramos em campo para ganhar, os jogadores sabem disso também. Vamos trabalhar para ganhar os próximos jogos», afirmou.

O Sp. Braga lançou esta quinta-feira o SCB Innovation Hub, que visa acolher projetos de inovação no âmbito das tecnologias do desporto. Será um programa de 12 meses para 12 empresas, cujas pré-candidaturas são abertas hoje (até 30 de abril), nas áreas da Saúde e Performance, Cidade Desportiva (Futebol de Formação e Modalidades), «Smart Stadium/Arena» e no «Fan Engagement».

O projeto nasce de uma parceria com a Microsoft, com a colaboração da Universidade do Minho, da Startup Braga, da Global Sports Innovation Centre e da sociedade de advogados Uría Menéndez.