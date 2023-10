Declarações de Artur Jorge, treinador do Sp Braga, na conferência de imprensa após vencer por 3-2 o Union de Berlim, na Alemanha:

«Tínhamos estrategicamente montado um plano que colocámos em prática desde o primeiro minuto. Tentámos dominar o jogo e estatisticamente comprovámos isso, mas cometemos erros que permitiram ao adversário chegar a uma vantagem de 2-0. Depois fomos capazes de ir em busca do resultado que queríamos e que acabámos por conseguir, com muita justiça, frente a um adversário difícil e num ambiente adverso.»

«A vitória deixa-me muito contente, mas não me tira os pés do chão. Sabemos que estamos num grupo com Nápoles e Real Madrid. Vamos agora pensar no Rio Ave, depois no jogo com o Real Madrid. Faltam quatro jogos, veremos o que somos capazes de fazer.»

[Sobre o golaço de Bruma] «Dependemos muito da capacidade individual dos jogadores e aqui foi a do Bruma que veio ao de cima. Uma finalização extraordinária, de levantar qualquer estádio, que veio dar justiça ao resultado.»