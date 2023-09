Depois de um triunfo sofrido em Moreira de Cónegos, Artur Jorge quer uma «exibição condizente com a qualidade» do Sp. Braga diante do Farense, em jogo da quinta jornada da Liga.

Em conferência de imprensa, o técnico dos bracarenses lembrou que jogar no São Luís «é sempre difícil» e que a primeira parte da partida do encontro com o Moreirense ficou aquém das expectativas.

«Espero que seja um jogo de elevada exigência para nós e temos que estar ao nosso melhor nível para somarmos o objetivo de somarmos mais três pontos com uma vitória que espero que seja meritória e com uma exibição condizente com a qualidade da equipa, temos que estar comprometidos do primeiro ao último minuto», afirmou, citado pela Lusa.

«Não tivemos uma primeira parte condizente com o valor da equipa e o alerta, para todos, jogadores e treinador também, deve manter-se para não cairmos no mesmo erro», acrescentou.

Sobre o início de época dos guerreiros, o treinador de 51 anos reconheceu que há aspetos a melhorar: «O importante para mim nesta altura é avaliar o resultado final, podemos melhorar no capítulo ofensivo e defensivo para sermos uma equipa regular e equilibrada e isso tem que ser assente em ganhar. que fica registado são as vitórias e o número de pontos conseguidos.»

Artur Jorge foi ainda questionado sobre o facto de estar prestes a defrontar o filho, também ele Artur Jorge, defesa do Farense: «É um momento de alguma satisfação para mim e para o Artur [Jorge], mas também de algum desconforto, que acredito que seja pior para ele. Mas, uma das vantagens é que nos conhecemos muito bem, melhor que ninguém, somos competitivos e determinados e não espero nada menos que um Artur a liderar um Farense determinado e eu, deste lado, a liderar o Sporting de Braga.»

O Sp. Braga joga este sábado frente ao Farense, a partir das 18h00, em jogo da quinta jornada da Liga.