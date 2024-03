Artur Jorge confirmou, esta sexta-feira, que recebeu uma proposta do Spartak Moscovo, mas decidiu rejeitar por estar comprometido com o projeto do Sp. Braga.

«Há uns tempos fui abordado pelo Spartak Moscovo [ainda no início da época, segundo o clube minhoto], mas neguei, estou comprometido com o projeto do Sp. Braga e a renovação de contrato mostra que a minha vontade e a de quem acreditou em mim é de continuar. Sou treinador do Sp. Braga até 2025, continuarei cá até não me quererem», explicou o técnico, na antevisão ao jogo deste sábado, diante do Gil Vicente.

Apesar de tudo, Artur Jorge não fecha a porta à saída do clube num futuro longínquo e partilha das palavras de Carlos Carvalhal, quando afirmou que o Sp. Braga era uma «boa madrasta e uma má mãe».

«É isso que acabamos por sentir, quando ganhamos, ganham todos e quando perdemos, perdem só os treinadores e quando sentimos a camisola que vestimos somos mais cobrados. É a realidade, não concordo com ela, mas isto é como é».

Quanto ao jogo frente ao Gil Vicente, o técnico espera uma atitude diferente da primeira volta, quando os bracarenses empataram a três golos, em Barcelos.

O jogo entre bracarenses e gilistas está marcado para as 18h deste sábado, no Estádio Municipal de Braga.