O Sp. Braga quer recuperar do desaire caseiro da primeira jornada, com o Famalicão, e aproveitar a moralização do apuramento para o play-off da Liga dos Campeões para somar a primeira vitória na Liga. Pelo menos essa é a expetativa de Artur Jorge.

«É um jogo de particular importância para nós tendo em conta o nosso arranque no campeonato. Seria sempre um jogo importante, mas, pelo facto de não termos conseguido vencer, leva a que tenha uma importância acrescida porque queremos rapidamente entrar no caminho das vitórias», garantiu o treinador.

«Não quero colocar a questão em temos de obrigatoriedade de ganhar, mas de exigência que temos para connosco e queremos ganhar porque precisamos de somar pontos para entrar no nosso caminho de vitórias.»

O Sp. Braga defronta já na terça-feira os gregos do Panathinaikos, na primeira mão do play-off da Liga dos Campeões, mas o treinador quer o «foco a cem por cento» no jogo em Chaves.

«O campeonato é uma prova de resistência em que não podemos perder muitos pontos para podermos ter mais uma classificação nos lugares cimeiros, por isso [o jogo de sábado] é uma prioridade absoluta. Começámos a preparar este jogo ainda na Sérvia porque o espaço entre os jogos é muito curto. Queremos ter uma abordagem muito séria, de muito respeito pelo adversário, mas com ambição de conquistar os três pontos.»

Banza ficou de fora dos convocados para a Sérvia e apesar de não ter sido um aviso ao avançado francês, o técnico frisou que os jogadores têm de ser «sérios e comprometidos nos treinos».

«Tendo um plantel com várias soluções e de grande nível individual obriga a que todos os jogadores tenham que trabalhar nos limites. Não dou oportunidades, os jogadores jogam por mérito deles, todos têm que trabalhar de forma árdua para serem solução. Não há aviso nenhum, os jogadores sabem que para serem opção têm que ser muito sérios e comprometidos nos treinos.»