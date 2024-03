A FIGURA: Banza

O marcador de serviço, que está a lutar pelo topo da lista dos melhores marcadores, voltou a faturar, desta vez com condão decisivo em cima da hora. Décimo nono golo nesta edição do campeonato, letal de cabeça a atirar-se com tudo para fazer o golo. Deu muito ao jogo, essencialmente em combinações com os companheiros, não desperdiçando na hora certa do jogo.



O MOMENTO: segundo golo do Sp. Braga (89’)

Roger, que já estava a jogar a lateral esquerdo, ultrapassa Alex Pinto e enquadra-se com a área, traçando o cruzamento certeiro. A bola ainda estava a cair na área de ação de Banza e já se festejava. O avançado cabeceou com convicção para os três pontos.

OUTROS DESTAQUES



João Moutinho

Foi, novamente, o centro de operações do Sp. Braga. Responsável por ligar a linha defensiva à linha ofensiva, correu quilómetros no transporte entre os defesas e os muitos homens do ataque.

Martim Neto

O médio cedido pelo Benfica foi dos mais esclarecidos do Gil Vicente, distribuindo jogo com critério. Marcou na primeira parte, driblando Matheus, mas estava em posição irregular.

Matheus

O guarda-redes do Sp. Braga teve intervenção decisiva no encontro. Travou dois lances ofensivos do Gil quando, com duas manchas perfeitas, quando os adversários – Félix Correia e Alipour – pela frente. Lança o golo do Sp. Braga.

Buta

O lateral esquerdo do Gil Vicente esteve muito ativo pelo seu flanco, criando vários lances de perigo. Ganhou vários duelos e foi através da sua amplitude que o Gil ganhou espaço.