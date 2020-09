Mehdi Taremi entrou em campo e pela primeira vez que teve a bola nos pés acabou por ajudar a sentenciar o jogo, ao sofrer o penálti de Tormena que Telles haveria de converter para o 3-1.

Um golpe duro, sobretudo para Carlos Carvalhal, seu treinador no Rio Ave e que teria interesse em contratá-lo para o Sp. Braga neste defeso.

No final do jogo, o técnico do Sp. Braga lamentou a desconcentração, sobretudo por conhecer os movimentos do seu ex-pupilo.

«Temos de conhecer o adversário e o Mehdi conhecemos bem. Normalmente, naquelas situações ele desacelera para depois acelerar. Depois há um contacto em função disso. Nesses casos, temos de fazer contenção e não disputarmos a bola. Mas desculpo com facilidade um jogador meu. São situações para retificar. Erros, detalhes, percalços que custam pontos. Mas, globalmente, a equipa esteve bem», concluiu Carvalhal na conferência de imprensa após o jogo, no Estádio do Dragão.