O Sp. Braga vai contar com uma boa falange de apoio para o jogo frente ao Union Berlim, da segunda jornada do grupo C da Liga dos Campeões.

A expectativa é que estejam cerca de 500 adeptos do emblema bracarense no Estádio Olímpico de Berlim, estádio «emprestado» da equipa germânica.

O Union Berlim-Sp. Braga joga-se esta terça-feira, a partir das 17h45.