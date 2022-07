Eder visitou a Cidade Desportiva do Sp. Braga e o clube minhoto divulgou imagens do reencontro com o seu antigo jogador.

No vídeo é possível ver o abraço do «herói do Euro 2016» ao seu antigo companheiro Eduardo, agora membro do staff técnico dos minhotos.

«Tenho aqui muitos amigos. Para mim, é especial voltar», afirmou Eder, que revelou o apego que os seus filhos já têm ao clube minhoto: «O Kai já é sócio, falta o Rio. Mas eles já vestem as camisolas e acompanham jogos do Braga na TV.»