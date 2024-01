Um grupo de adeptos do Sp. Braga, no qual se incluem as principais claques, manifestou-se contra as propostas de alteração dos estatutos do clube.

Em causa, principalmente, está a proposta que visa acabar com a obrigatoriedade de o clube deter a maioria do capital do SAD. A mesma está presente no artigo 110.º e diz que «em todas as sociedades desportivas em que o Sp. Braga participe nos termos do número anterior, existentes ou futuras, será mantida, direta ou indiretamente, a maioria do capital social e número de votos correspondente a essa posição societária».

O assunto foi debatido numa sessão de esclarecimento promovida pelo grupo O Escadote, que decorreu na noite de sexta-feira, e na qual estiveram representantes das claques Red Boys e Bracara Legion. Ambos mostraram-se contra a proposta acima citada.

Atualmente, refira-se, o Sp. Braga é dono de 36,99 por cento das ações da SAD, a Qatar Sports Investment (dona do PSG) tem 29,60 por cento, a Sundown Investments tem 17,04 por cento e os restantes 16,37 por cento pertencem à categoria «outros» acionistas.

Os adeptos mostraram-se ainda contra o que entendem ser limitações à democracia, nomeadamente nas propostas de apresentação de candidaturas para as eleições.

Se antes as listas de candidatos teriam que ser subscritas por um mínimo de cinquenta sócios, não contando os elementos que as integram, agora, caso esta proposta seja aceite, as listas de candidatos terão que ser subscritas por um mínimo de sócios há pelo menos 15 anos consecutivos (antes cinco) no pleno gozo dos seus direitos, que, no conjunto, representem cinco mil votos, não contando os elementos que as integram.

A Assembleia-Geral Extraordinária do Sp. Braga, refira-se, está agendada para dia 3 de fevereiro, às 09h30.