Mariana Azevedo e Maria Miller vão disputar o duplo embate frente à Áustria, na fase de grupos da Liga das Nações: as duas jogadoras do Sp. Braga mereceram a confiança do selecionador Francisco Neto, que esta quinta-feira divulgou mais uma convocatória.

Ora o Sp. Braga publicou um vídeo nas redes sociais, através do qual mostra a reação de ambas as jogadoras à chamada à Seleção Nacional. Maria Miller é convocada pela primeira vez , já Mariana Azevedo pode somar a terceira internacionalização frente à Áustria.

Portugal joga no próximo dia 27 de Outubro, às 16 horas.