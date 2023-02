Artur Jorge rejeita assumir uma candidatura à conquista da Liga Conferência, prova para a qual o Sp. Braga foi relegado, e na qual vai defrontar a Fiorentina no playoff.

«O nosso percurso na Liga Europa foi algo desvalorizado, ficámos em terceiro com 10 pontos, foi o único grupo em que não houve apurado com essa pontuação. Desvalorizou-se o Union Berlin, que continua em segundo lugar no campeonato alemão, o Union St. Gilloise, que está mais uma vez a fazer um campeonato muito bom [na Bélgica]. Para fugir à injustiça que eu senti que fizeram no percurso do Braga, digo que somos candidatos a ganhar este jogo», argumenta o técnico bracarense, citado pela agência Lusa, na antevisão do primeiro jogo com a equipa italiana, em casa.

«Há equipas muito fortes que são sérias candidatas à final. Nós podemos dar uma resposta muito positiva, mas estes dois jogos são num mês terrível para nós, vamos ter que ser muito sérios para não termos nenhum deslize», acrescenta.

O Sp. Braga está ainda nas meias-finais da Taça de Portugal, para além de ocupar a terceira posição na Liga portuguesa, mas Artur Jorge rejeita definir prioridades.

«Parece-me redutor desvalorizar a prova e não acho que possamos estar a priorizar competições [entre campeonato, Taça de Portugal e Liga Conferência]. Podemos olhar para as três provas da mesma maneira. Nesta e na Taça de Portugal a margem de erro é mínima, no campeonato já tivemos deslizes, mas corrigimos e estamos na posição em que estamos, com 15 vitórias, um número muito interessante e de destaque», refere.