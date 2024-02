Na antevisão à partida com o Qarabag, no Azerbaijão, a contar para a 2.ª mão do play-off da Liga Europa, o treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, apostou numa «missão difícil», mas assumiu-me como mote para a reviravolta.

«O contexto mostra que é uma missão difícil, face à vantagem do rival (2-4). E será difícil porque tivemos um jogo exigente para a Liga, ao contrário do Qarabag, que não jogou. Estamos determinados em inverter a eliminatória. [O desfecho do duelo] Não determinará nada no percurso que temos vindo a fazer. No final [da época] faremos as contas.

A equipa precisa de jogar com alegria, de sentir a pressão e exigência, mas, acima de tudo, mostrar do que é capaz. E sabemos do que somos capazes. O rendimento abaixo do expectável tem haver com a emocionalidade. Temos jogadores de elevada qualidade com capacidade para mais e melhor, quando estão de cabeça limpa. E amanhã [quinta-feira] precisamos disso.

Foi esta equipa que, no final do jogo em Braga, disse que a eliminatória estava por decidir. E eu sou o líder dessa vontade e vamos comprovar que a eliminatória está em aberto.»

A partida no Azerbaijão arranca às 17h45 desta quinta-feira e será seguida, ao minuto, no Maisfutebol.