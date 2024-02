Diogo Tomás, defesa central foi esta quarta-feira oficializado como reforço do HJK, de Helsínquia. Está consumado, assim, o regresso do luso-finlandês ao país natal, após uma época e meia na Noruega.

«Se não os podes vencer, junta-te a eles», escreveu, à boa maneira portuguesa, o campeão finlandês.

✍🏻 𝐃𝐞𝐚𝐥 𝐃𝐨𝐧𝐞

🗣️ ”If you can’t beat them, join them” Tervetuloa Klubiin, Diogo Tomas! #HJK #Veikkausliiga 👇🏻 Lue lisää kuvaa painamalla — HJK Helsinki (@hjkhelsinki) February 20, 2024

A recuperar de uma lesão no tornozelo, o defesa, de 26 anos, vai cumprir trabalho de ginásio até restabelecer a forma física. A Liga da Finlândia arranca apenas a 6 de abril.

Quanto à apresentação em vídeo, o HJK visitou a casa de Diogo Tomás, que mora numa rulote.

Tal hábito foi adquirido pelo defesa durante os meses na Noruega.

«Ofereceram-me este projeto no momento certo. As conversas com a equipa técnica reforçaram a minha vontade de vir, a equipa tem potencial e consigo ver a paixão aliada à vontade fazer as coisas melhorar. Este é o ambiente onde quero estar», disse Diogo Tomás aos canais do HJK.

Nascido na região de Oulu, no centro da Finlândia, o defesa representou emblemas finlandeses como KuPS, Ilves Tampere, Haka e Mikkelin, conquistando, por duas vezes, a Taça.