Na antevisão à partida com o Qarabag, Artur Jorge recusou assumir o favoritismo do Sp. Braga na eliminatória do play-off da Liga Europa.

«Eu prefiro ser equilibrado. Já o disse aos meus jogadores, que não esperem facilidades. Qarabag pode fazer história, tem tempo para preparar o jogo, pode rodar na liga, onde tem 8 ou 9 títulos consecutivos. Ao mínimo sinal de descompressão, vamos cometer o primeiro erro. Sei do que os rapazes conseguem, têm muita ambição.»

O treinador do Sp. Braga mostra-se, por isso, cauteloso na véspera da primeira mão do play-off da Liga Europa.

«É uma equipa com muita capacidade, sempre presente nas competições europeias. Vamos com a expetativa de termos uma imagem coincidente com a nossa imagem. Queremos ganhar para dar um passo em frente na eliminatória, para ir em vantagem na próxima semana.»

O jogo da primeira mão do play-off da Liga Europa entre o Sp. Braga e o Qarabag está marcado para esta quinta-feira, às 20h00.