O Besiktas já pagou ao Sp. Braga os 11 milhões de euros pela contratação de Al Musrati ao clube minhoto.

Recorde-se que o acordo entre os dois emblemas contemplava o pagamento de 1 milhão de euros pelo empréstimo do médio líbio até ao final da época, mais uma verba de 11 milhões de euros pela transferência em definitivo. Esse valor, confirmou o Maisfutebol, podia ser liquidado até ao final do período do empréstimo, mas o clube turco, optou por fazê-lo já, quatro dias depois da oficialização da transferência de Musrati. Isso mesmo foi comunicado pelo Besiktas aos mercados.

Significa, assim, que Al Musrati passa já a ser jogador do Besiktas a título definitivo, com contrato com a equipa de Fernando Santos válido até ao final da época 2026/27.