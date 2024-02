O Óquei de Barcelos anunciou esta terça-feira a saída do treinador Paulo Freitas, e respetiva equipa técnica, ao fim de uma temporada e meia. O empate a oito golos no último fim de semana na receção ao Carvalhos, último classificado, foi a «gota de água» para a direção do clube.

Depois de na última temporada ter conduzido o Barcelos às meias-finais da Liga e da Taça de Portugal, e ainda aos «quartos» da Liga dos Campeões, Paulo Freitas foi incapaz de dar seguimento às expectativas dos «barcelenses». Na ânsia de um ano memorável, os «Óquistas» são apenas sextos na Liga, com cinco derrotas e quatro empates em 17 jogos.

Em todo o caso, o emblema de Barcelos está nos «oitavos» da Taça de Portugal e nos «quartos» da Liga dos Campeões, eliminatória na qual defrontará o Benfica.

Quanto a Paulo Freitas, o técnico seguirá como selecionador nacional, cargo para o qual foi designado em dezembro. Aos 55 anos, já conquistou, por duas vezes, a Liga dos Campeões e a Taça Intercontinental, sempre ao leme do Sporting.

«A direção do Óquei Clube de Barcelos agradece a Paulo Freitas e a toda a sua equipa o compromisso, o profissionalismo, a entrega e o trabalho desenvolvido ao comando técnico do Clube», lê-se no comunicado do Óquei de Barcelos.

Na tarde de sábado, os «barcelenses» visitam o Parede, da segunda divisão, em encontro dos «oitavos» da Taça de Portugal.