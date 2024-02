A final da Taça dos Libertadores de 2024 vai ser disputada em Buenos Aires, na Argentina.

Sem revelar o estádio, a Associação de Futebol Argentina (AFA) anunciou que a capital do país vai acolher o jogo da principal competição de clubes da América do Sul.

A imprensa sul-americana adianta que o Monumental, casa do River Plate, deverá ser o estádio escolhido.

Esta será a primeira final da Libertadores na Argentina, desde que a decisão se disputa apenas a um jogo.

Em 2018, os confrontos entre adeptos de Boca e River antes do jogo no Monumental levaram a que a final fosse disputada no Bernabéu.