O Boca Juniores vai falhar a Taça Libertadores de 2024 depois de ter visto o rival San Lorenzo fechar a última porta de acesso à principal competição de clubes da América do Sul. O histórico clube argentino, finalista da última edição da prova e que já conquistou o troféu por seis vezes, já não ficava fora desta competição desde 2017.

River Plate, como campeão da Argentina, Talleres e Rosario Central já tinham assegurado a qualificação para a Libertadores e a última vaga, proveniente da Taça da Liga, ficou, agora, entregue ao San Lorenzo que, com uma vitória sobre o Central Cordoba (2-0), na segunda-feira à noite, relegou o Boca Juniors para a Taça Sul-Americana, a segunda competição de clubes da América do Sul.

Um duro golpe para a equipa de Marcos Rojo e Edison Cavani, sétima classificada do campeonato argentino, que, ainda há poucas semanas, perdeu a final da Libertadores, no Maracanã, diante do Fluminense (1-0).

As equipas já apuradas para a Libertadores 2024

Argentina: River Plate, Talleres, Rosario Central e San Lorenzo

Bolívia: The Strongest e Bolívar

Brasil: São Paulo, Fluminense, Botafogo, Palmeiras e Flamengo

Chile: Cobresal

Colômbia: Millonarios e Atlético Nacional

Equador: LDU, Independiente del Valle, Barcelona e El Nacional

Paraguai: Libertad, Cerro Porteño e Trinidense

Peru: Alianza Lima, Sporting Cristal, Universitario e Melgar

Uruguai: ainda sem equipas aouradas

Venezuela: Portuguesa, Deportivo Táchira, Caracas e Puerto Cabello

A festa do San Lorenzo: