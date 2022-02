André Castro projetou a partida desta quinta-feira entre o Sp. Braga e o Sheriff.

«Queremos passar esta eliminatória, o foco está em ganhar o jogo e levarmos já uma vantagem para nossa casa», afirmou o médio dos arsenalistas, que considerou «importantíssimo» este jogo da Liga Europa.

«Adoramos este tipo de jogos, estamos confiantes, alguns jogadores estão pela primeira vez na Liga Europa e estão felizes e motivados», acrescentou.

Castro garantiu que o Sp. Braga tem um conhecimento geral bom do conjunto moldavo. «Principalmente do meio-campo para a frente, pois são os mesmos jogadores que jogaram no Santiago Bernabéu [com o Real Madrid], contra o Inter, que deixaram o Shakhtar Donetsk de fora. Na defesa é um pouco entrar no desconhecido porque houve algumas alterações no plantel», notou.

O médio de 33 anos explicou como vai a equipa de Carlos Carvalhal abordar o jogo do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa diante de um conjunto que tem pouco ritmo competitivo. «Vamos tentar imprimir um ritmo elevado, porque acreditamos que isso poderá beneficiar-nos. Mas vamos entrar um pouco no desconhecido porque não jogam há muito tempo, também podem estar com fome de bola», perspetivou.