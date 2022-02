O treinador do Sp. Braga, Carlos Carvalhal, admitiu que os minhotos vão ter dificuldades acrescidas na Moldávia, porque o Sheriff não joga desde dezembro, devido à paragem de inverno das competições internas, só retomadas este mês.

«Só depois saberemos. Temos de fazer o nosso jogo, sermos ambiciosos, organizados e com os olhos na baliza adversária. Queremos vencer, sabendo que será um adversário difícil, fez sete pontos na fase de grupos da Liga dos Campeões. O efeito surpresa já desapareceu e o respeito é muito grande. Temos um conhecimento razoável da equipa, porque já não jogam desde início de dezembro, e muita vontade de ir a jogo e vencer», disse, na antevisão ao duelo da Liga Europa.

Carvalhal descartou ainda a hipótese de resolver a eliminatória neste jogo.

«[O Sheriff] Não tem nome, mas tem competência. Ambas as equipas têm a ambição de passar à próxima fase, o Sheriff, alicerçado também no que fez na ‘Champions’, pensa com legitimidade que pode passar, mas nós acreditamos muito em nós, na qualidade do nosso jogo. A eliminatória vai ficar decidida em Braga. Queremos, se possível, garantir uma vantagem, mas em Braga será um jogo altamente disputado. Os nossos adeptos podem ser determinantes na eliminatória», afirmou.

Apesar do afastamento da Taça da Liga e da Taça de Portugal, o técnico dos arsenalistas recusou que a Liga Europa tenha agora outro valor.

«De forma alguma. Olhamos para todos os jogos para tentar vencer. Só ganhámos em Alvalade [Sporting], no Dragão [FC Porto, na época passada] ou Luz [na época passada], porque quisemos ganhar. E vencemos outros jogos importantes. Na Liga Europa vamos querer fazer o mesmo, seja qual for o adversário. Esse é o padrão desde que ingressámos no clube», rematou.

O Sp. Braga joga no terreno do Sheriff a partir das 17h45 desta quinta-feira, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.