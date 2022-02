Quase 20 anos depois, FC Porto e Lazio voltam a defrontar-se, e novamente nas provas UEFA.

Em abril de 2003, dragões e romanos mediram forças nas meias-finais da Taça UEFA, e a eliminatória sorriu aos dragões, que viriam a conquistar o troféu em Sevilha, frente ao Celtic.

Até aos dias de hoje, refira-se, a partida da primeira mão ainda é recordada como uma das melhores da história europeia dos azuis e brancos.

No Estádio das Antas, a Lazio até entrou a vencer, com um golo do argentino Claudio López, mas o FC Porto reagiu da melhor maneira e partiu para uma grande exibição, acabando por vencer por 4-1 – golos de Maniche, Derlei (2x) e Hélder Postiga. Na segunda mão, um nulo em Itália bastou para na altura o conjunto de José Mourinho avançar para a final.

O Maisfutebol recua no tempo e, na véspera de novo duelo entre os dois clubes, revela-lhe onde andam os jogadores utilizados nesse tal encontro da primeira mão.

FICHA DE JOGO

10 de abril de 2003, Estádio das Antas

Árbitro: Kyros Vassaras (Grécia)

FC PORTO: Vítor Baía, Paulo Ferreira, Jorge Costa, Ricardo Carvalho, Nuno Valente, Costinha, Deco, Dmitri Alenichev (Tiago, 83m), Maniche, Derlei (Edgaras Kankauskas, 87m) e Hélder Postiga (Marco Ferreira, 60m).

Treinador: José Mourinho

LAZIO: Angelo Peruzzi, Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic, Fernando Couto, César, Giuseppe Favalli (Lucas Castromán, 69m), Diego Simeone (Giuliano Giannichedda, 72m), Stefano Fiore, Dejan Stankovic, Claudio López e Enrico Chiesa (Simone Inzaghi, 57m).

Treinador: Roberto Mancini

--

O resumo do jogo: