Artur Jorge convocou 24 jogadores para viajarem para a Alemanha, onde esta quinta-feira o Sp. Braga vai defrontar o Union Berlim em jogo a contar para a 5.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Fora dos eleitos ficou o extremo Diego Lainez. Segundo fonte do clube minhoto, o internacional mexicano sofreu de uma indisposição gástrica.

O Sp. Braga, segundo no Grupo D com sete pontos, enfrenta a equipa berlinense, 3.ª classificada com seis pontos, e pode carimbar o apuramento em caso de vitória.

O jogo tem início marcado para as 17h45 de quinta-feira e pode acompanhá-lo AO MINUTO no Maisfutebol.