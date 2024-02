Paulo Oliveira foi o jogador escolhido para fazer a antevisão ao jogo entre o Sp. Braga e o Qarabag, da primeira mão do play-off da Liga Europa. Em conferência de imprensa, o defesa dos guerreiros afirmou que a eliminatória não se vai decidir no encontro desta quinta-feira.

«Um bom resultado seria 5-0 ou 6-0, mas isso seria com o Real Madrid ou com o Qarabag. Nada se vai decidir. Quanto mais rigorosos e competitivos formos, melhores hipóteses temos, ainda por cima em casa, com o apoio dos nossos adeptos.»

Paulo Oliveira diz que o duelo com o Qarabag «não é uma tábua de salvação» da goleada sofrida por 5-0 frente ao Sporting. O central afirma que a equipa está focado em corrigir os erros defensivos, mas que «o futebol não é matemática».

O jogo da primeira mão do play-off da Liga Europa entre o Sp. Braga e o Qarabag está marcado para esta quinta-feira, às 20h00.