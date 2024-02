À semelhança do Benfica, o Sp. Braga já entregou à UEFA a lista de jogadores inscritos para o play-off da Liga Europa.

Entre os jogadores à disposição de Artur Jorge para a eliminatória com o Qarabag está Cher N’Dour, reforço de inverno. De fora ficou o jovem médio Diogo Fonseca, substituído por Nuno Matos. O técnico dos bracarenses chamou ainda os avançados Kuan Silva e Yan Said, além do médio Soumáre.

Da lista anterior, da fase de grupos da Liga dos Campeões, saem André Horta, André Castro e Luís Asué, que deixaram o Sp. Braga no mercado de janeiro.

Ao todo, a lista conta com tem 36 jogadores: 25 da lista A e 11 da lista B, que contempla jogadores nascidos a partir de 1 de janeiro de 2002 e que tenham sido elegíveis para jogar pelo clube em pelo menos duas épocas ininterruptas desde os 15 anos.

O Sp. Braga defronta o Qarabag a 15 (na Pedreira) e a 22 de fevereiro (no Azerbaijão). Antes, na tarde deste domingo, os vencedores da Taça da Liga reencontram o Sporting, desta feita em Alvalade, em encontro da 21.ª jornada da Liga.

JOGADORES INSCRITOS PELO SP. BRAGA (* lista B)

Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá, Bernardo Fontes* e Lukás Hornícek*

Defesas: Victor Gómez, Niakaté, Serdar Saatçi, José Fonte, Paulo Oliveira, Joe Mendes, Adrián Marín, Cristian Borja, Miguel Vilela, Chissumba*, Nuno Matos* e Tomás Marques*

Médios: Al Musrati, Cher N’Dour, Rodrigo Zalazar, Vítor Carvalho, Pizzi, João Moutinho, Vasco Moreira, Diego Rodrigues*, João Gonçalves* e Djibril Soumaré*

Avançados: Bruma, Abel Ruiz, Álvaro Djaló, Rony Lopes, Ricardo Horta, Simon Banza, Kauan Kelvin, Roger Fernandes*, Yan Said* e José Rodrigues*