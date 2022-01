O treinador do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal, não confirmou diretamente que recebeu uma abordagem do Atlético Mineiro para rumar ao Brasil, embora tenha afirmado que já houve propostas desde que a sua equipa técnica iniciou o projeto nos minhotos.

Questionado pela possibilidade de ir para o campeão brasileiro, Carvalhal sublinhou que não há «condições de falar e discutir absolutamente nada» perante o que surge, dado que a sua equipa técnica tem contrato com o Sporting de Braga, com quem têm de falar sobre si.

«Não sou eu, é a minha equipa técnica. Somos pessoas bastante estáveis e procuramos ser o mais coerente possíveis. O que sempre disse e vou repetir é que têm chegado algumas coisas desde o início do nosso trabalho aqui no Sp. Braga com mais ênfase no final da época e no início desta. A importância que demos à situação foi apenas e só nós não estamos em condições de falar e discutir absolutamente nada, porque temos contrato com o Sp. Braga e será com o Sp. Braga que os clubes têm de falar. Isto serve para todos os clubes que contactaram. Não digo mais nada, mantenho a minha coerência», afirmou, na conferência de imprensa de antevisão ao embate com o Famalicão, da 17.ª jornada da I Liga, marcado para as 18 horas de domingo e que pode ser acompanhado, ao minuto, no Maisfutebol.

Na sexta-feira, o Mineiro emitiu um comunicado a esclarecer «inúmeras especulações» sobre o novo treinador da equipa.

Também este sábado, em conferência de imprensa, Carvalhal confirmou que há três jogadores de saída no mercado de janeiro.