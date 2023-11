No dia em que renovou contrato com o Sp. Braga até 2025, Artur Jorge vincou o alinhamento de ideias com o presidente dos arsenalistas no sentido de conquistar o título de campeão nacional que os minhotos já assumiram ter como objetivo.

«Queremos sempre mais e melhor, temos desafios pelos quais queremos, pelo menos, lutar. Partilho da ambição do presidente e ele da minha. Estamos alinhados nessa determinação de lutar por esses objetivos que possam ser cada vez maiores para o Sporting de Braga e é nesse sentido que surge esta renovação, para podermos, em conjunto, trabalhar de forma forte e unida para lá chegarmos», afirmou o treinador de 51 anos em declarações aos meios de comunicação do Sp. Braga.

Em 2022/23, o conjunto arsenalista alcançou o 3.º lugar da Liga e estabeleceu o máximo de pontos e de vitórias do clube numa edição da Liga, além de ter chegado à final da Taça de Portugal. «Nunca escondi que a minha ambição era treinar o Sporting de Braga e sinto-me bastante realizado por ter tido a oportunidade de iniciar um projeto à frente do Sporting de Braga que tem tido resultados desportivos extraordinários», disse.

O crescimento desportivo do Sp. Braga dentro de campo nos últimos anos tem sido também acompanhado pela melhoria das infraestruturas, hoje ao nível do que melhor existe em Portugal e na Europa. Bases indispensáveis para o sucesso. «[A renovação] Significa a oportunidade de dar continuidade ao trabalho e aos bons resultados obtidos. É uma renovação que vem ao encontro da satisfação, minha e do meu presidente, pelo projeto desenvolvido. Estamos dentro do que é um projeto de sucesso, uma vez que temos conseguido aliar aos resultados desportivos o crescimento, sustentação e estabilização do Sporting de Braga nos lugares cimeiros na nossa liga e também num patamar superior, que é o futebol europeu», apontou.