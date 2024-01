Artur Jorge definiu como objetivo para a segunda volta do Sp. Braga fazer melhor do que a primeira de forma a encurtar a distância para os três grandes, a começar já pela receção ao Famalicão, a equipa que impôs a primeira derrota aos arsenalistas logo na ronda inaugural da Liga.

No regresso ao campeonato após a eliminação da Taça de Portugal diante do Benfica (2-3), os minhotos averbaram nova derrota, agora no Dragão, diante do FC Porto (0-2), que se seguiu ao empate caseiro com o Vitória de Guimarães (1-1), na jornada anterior, aumentando para três jogos consecutivos sem vencer.

Artur Jorge considerou que «estar três jogos sem ganhar é muito tempo» para o Sp. Braga e assumiu «o momento menos feliz» que a equipa vive.

«Há que perceber o contexto - temos quinze dias em que defrontámos fora o Benfica, FC Porto, Sporting [jogam com os ‘leões’ na terça-feira, para a Taça da Liga, em Leiria], Famalicão e Vitória de Guimarães em casa, jogámos contra as quatro equipas que estão no top-5 da Liga», começou por enunciar o treinador, em conferência de imprensa.

O técnico lembrou que esta é a mesma equipa que conseguiu o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões e, esta época, já demonstrou qualidade em vários jogos. «Vamos ter calma, porque, nos últimos vinte anos, o FC Porto ganhou quinze ao Braga no campeonato, em casa, três empates e duas derrotas. Não fizemos nada de extraordinário, nada fora do contexto dos registos anteriores», notou.

Sobre a distância de dez pontos para o líder Sporting, Artur Jorge disse que há ainda uma segunda volta inteira «para fazer melhor» e «encurtar distâncias».

«Teremos obrigatoriamente de fazer melhor na segunda volta. O meu objetivo é pôr o Braga na luta pelos primeiros lugares. Já estivemos a uma distância grande, já encurtámos e agora voltámos a deixar que os adversários fugissem. Vamos ter de fazer muito para encurtar as distâncias», reforçou.

Artur Jorge quer ver o Braga a melhorar o registo defensivo na segunda volta, mas recusa individualizar os problemas. «Vou sempre olhar para o coletivo, não para os jogadores individualmente. Na primeira volta, sofremos mais golos do que queríamos, temos de corrigir esse momento», referiu.

Sobre a falta de energia que identificou no jogo com os dragões, tal como o capitão Ricardo Horta, o treinador assumiu que a equipa não fez um bom jogo no reduto do FC Porto, mas lembrou que, «quatro dias antes», fez «um belíssimo jogo» na Luz, diante do Benfica.

«Não estivemos de todo bem no Dragão, não fizemos o que queríamos, mas, em termos estatísticos, dominámos todos os parâmetros importantes. Não concedemos uma oportunidade de golo em jogo jogado, sofremos um golo em lance de bola parada e um penálti em momentos determinantes», lembrou.

O jogo com os famalicenses foi antecipado por causa da participação da equipa de Artur Jorge na Final Four da Taça da Liga, na qual defronta o Sporting, na terça-feira, em Leiria.

«Vai ser um jogo difícil para nós, vamos ter pela frente uma boa equipa, com boas individualidades, que acaba de quebrar um ciclo menos positivo com a vitória no Casa Pia, é uma equipa que considero muito, antevejo dificuldades, mas vamos determinados para podermos voltar às vitórias e, para isso, precisamos de ser uma equipa muito competente», comentou.

O Famalicão venceu em Braga na primeira jornada (2-1), mas, para Artur Jorge, esta é já uma equipa diferente, elogiando-lhe as «dinâmicas interessantes na forma como defende» e «a capacidade em chegar à frente».

Sem Niakaté e Banza, a disputarem a CAN2023 por Mali e Congo, respetivamente, o treinador não deve contar ainda com Al Musrati e Bruma, lesionados.