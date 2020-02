O Sp. Braga-Sporting deste domingo vai ter um espectador especial nas bancadas: Bruno Fernandes já está no camarote da Positionumber, a empresa que o representa, para apoiar a antiga equipa.

Refira-se que Bruno Fernandes jogou no sábado pelo Manchester United, o internacional português até foi titular na estreia, no final do jogo viajou para Portugal e este domingo aproveita a folga para se deslocar ao Municipal de Braga.

Refira-se que também Leonardo Jardim se encontra em Braga, neste caso na tribunal presidencial, para ver o jogo ao vivo.