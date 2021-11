Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, em declarações aos jornalistas após a derrota por 6-1 com o Benfica no Estádio da Luz:

«Assumo a responsabilidade total por este resultado e já o tinha dito aos meus jogadores ao intervalo e disse-o no final. Tentámos vencer o jogo dentro da nossa forma de jogar, com pressão alta e articulação entre jogadores. A partir de determinada altura começou a faltar energia contra um Benfica com jogadores versáteis, rápidos na frente e com muita eficácia na primeira parte. Isso custou-nos muito caro.

Vínhamos de uma sequência de jogos grande, a jogar de três em três dias. Com o Paços de Ferreira, na Taça da Liga, jogámos muito tempo com 10, depois um jogo muito importante com o Ludogorets, em que fomos com tudo para esse jogo, talvez um dos melhores da época e, agora, outro jogo de elevadíssima dificuldade. O Benfica fez uma gestão perfeita dos jogadores e teve mais dois dias de recuperação.

O Sp. Braga vem de 10 jogos sem conhecer o sabor da derrota. É a segunda para o campeonato. Perdemos três pontos, não mais que isso, mas evidentemente que com números que não gostávamos. Possivelmente foi um erro de avaliação minha, porque estava convencido de que a nossa equipa conseguia fazer em 90 minutos aquilo que fez nos primeiros 20.

É um acidente de percurso. Os meus jogadores sabem porque é que perdemos e sabem que a responsabilidade é minha. Nesta paragem vamos repor energias e atacar as competições outra vez.

O padrão da nossa equipa é o que fez até hoje. O que aconteceu hoje foi uma exceção. Mérito do Benfica também, pela qualidade dos jogadores, quase todos internacionais e que, quando têm uma oportunidade, normalmente concretizam.»