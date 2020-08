Carlos Carvalhal já tem um nome escolhido para a sucessão de Paulinho, melhor marcador do Sp. Braga e que o treinador diz estar «preparado para perder».

«Se pedi o Taremi ao presidente? Sim, obviamente. Se dissesse o contrário, as pessoas iam estranhar. (...) Gostava muito que ele viesse», disse o novo treinador dos arsenalistas em entrevista à edição da semana do Expresso.

Carvalhal confirmou ainda ter conversado com o ex-Benfica e internacional argentino Nico Gaitán, que será reforço dos bracarenses, como o Maisfutebol noticiou, mas ainda não foi oficializado. «Tive oportunidade de falar com ele, o que é importante para perceber o que vai na cabeça no jogador, e vi-o extremamente motivado, cheio de vontade.»

Recorde-se que Carlos Carvalhal regressou no verão de 2019 ao futebol português após vários anos em Inglaterra. Conduziu o Rio Ave ao quinto lugar da Liga e confessou, também ao Expresso, que pretende voltar a Terras de Sua Majestade a médio prazo. «Vou fazer dois excelentes anos no Sp. Braga e depois volto para a Premier League.»