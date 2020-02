As indicações de Rúben Amorim para os jogadores no Sp. Braga-Gil Vicente custaram mais de 4.500 euros em multas.

O treinador dos arsenalistas, que na ficha de jogo surge como treinador-adjunto, viu ser-lhe aplicada uma coima de 261 euros. «A partir do minuto 70 (...) esteve de forma permanente a dar indicações para dentro do terreno de jogo», pode ler-se nos relatórios do árbitro e do delegado da Liga.

Pelas mesmas razões, o Sp. Braga foi multado 4.335 euros.

Refira-se que esta foi a primeira vez que Rúben Amorim e a equipa minhota foram multados por indicações do treinador desde que este assumiu o comando dos arsenalistas.