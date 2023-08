Rony Lopes manifestou-se «motivado» e «ansioso» por vestir a camisola do Sp. Braga, «feliz» por regressar a Portugal e por ter a oportunidade de jogar na Liga dos Campeões.

O médio de 27 anos está de volta a Portugal de onde saiu muito cedo, aos 16 anos, quando deixou o Benfica para assinar pelo Manchester City na temporada de 2011/12. O internacional português jogou depois sucessivamente no Lille, Monaco, Sevilha, Nice, Olympiakos e Troyes, antes de, agora, assinar pelo Sp. Braga.

«Sinto-me feliz por voltar a Portugal, jogar no meu país é sempre especial e, graças a Deus, agora é possível. Estou pronto para dar tudo pelo Braga e muito ansioso para começar a jogar», começou por destacar nas suas primeiras palavras depois de ter assinado pelos minhotos.

Uma longa ausência, mas Rony Lopes vai encontrar velhos conhecidos no Sp. Braga. «São jogadores que já conheço e estou ansioso por jogar com eles, assim como os outros jogadores. Meteram-me alguma pressão, todos os dias me enviaram mensagens para vir para cá, senti que eles tinham vontade que estivesse aqui. Agora que estou, senti que eles ficaram muito felizes e sabem que estou aqui para ajudar», contou.

Um reforço polivalente para o plantel de Artur Jorge. «Estou pronto para ajudar da maneira que o mister entender melhor. Jogo mais pela direita. Também jogo como 10, mas quando estava no Mónaco joguei, também, pela esquerda, ou seja, essas três posições posso fazer. O mais importante é estar bem fisicamente para conseguir dar o meu melhor. Sou um jogador que gosta de chegar à área, gosta de marcar golos, de fazer a diferença, de fazer assistências», explicou.

A fechar, Rony Lopes dirigiu-se diretamente aos adeptos do Braga. «Vou dar o meu máximo para ajudar este clube e podem contar com muita determinação e muito trabalho», destacou ainda.