Rui Duarte, treinador do Sp. Braga, lançou, na manhã desta sexta-feira, os dados para a visita dos «Guerreiros» ao Benfica. Questionado sobre a ambição dos minhotos na 31.ª jornada da Liga, Rui Duarte foi esclarecedor.

«O Sp. Braga é um clube grande e luta sempre pelos três pontos. Não faz sentido ir para um jogo a pensar que o empate será bom. Estamos a assumir, com humildade e convicção, que estamos a lutar pelo terceiro lugar e, para isso, teremos de lutar pelos três pontos. Vamos jogar contra um adversário forte e de muita qualidade, mas estamos preparados», começou por dizer, em conferência de imprensa.

Desafiado a desvendar o «onze» a apresentar no Estádio da Luz, o timoneiro dos «Guerreiros» escondeu os planos, lembrando que todos contam para arrecadar novo triunfo.

«Todos os jogadores estão preparados e todos têm feito um bom trabalho. Estamos a tentar mudar as entradas no jogo, porque é a minha identidade. Todos são importantes e o jogo com o Vizela provou-o. O onze inicial não foi capaz de resolver as dificuldades. O Zalazar entrou bem, o Vítor Carvalho tem feito um bom trabalho. Vamos escolher o melhor “onze”, mas devemos estar preparados para o desenrolar do jogo», atirou.

Por fim, quanto ao Benfica, Rui Duarte descartou a hipótese de a contestação a Roger Schmidt ser um fator a favor do Sp. Braga.

«O ambiente é sempre difícil na Luz. Nós não vamos jogar contra Schmidt, vamos jogar contra o Benfica, como um todo. Estamos preocupados com as dificuldades em campo. Vamos tentar impor o nosso jogo, porque queremos lutar pelos três pontos e pelo terceiro lugar», reiterou.

Abel Ruiz, castigado, fica de fora do jogo na Luz, pelo que o técnico chamou Yan Saíd, avançado de 21 anos da equipa B.

Sp. Braga, quarto classificado, com 62 pontos, e Benfica (2.º), com 73 pontos, medem forças às 18h deste sábado. O jogo será arbitrado por João Pinheiro e é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.